Europee | Renzi | ' nessun inciucio con Franceschini | chi mi stima mi voti' **

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Roma, 17 gen. (Adnkronos) - "Ma quali inciuci con... Io mi presento alle europee e chiedo agi italiani di mettere il mio nome. So che tanti non mi amano più come prima ma quel 15-20% che pensa di averein me,per portare in Europa gente competente e non gente incapace". Così Matteoa 5 Minuti su Rai1.

: non chiamatela Lista Bonino -, intervista a Benedetto Della Vedova" realizzata da Lanfranco Palazzolo con Benedetto Della Vedova (deputato, Misto - +Europa). L'intervista è stata ...Leggi Anche Sondaggi pre -, la corsa di Calenda,e Verdi - Sinistra per la soglia di sbarramento. Fdi resta primo, il Pd si riprende Tutta la gestione della fase preelettorale è stata ...Il sistema pensionistico italiano non è ancora in crisi, ma potrebbe finirci nei prossimi anni. Il numero dei pensionati continua infatti ad aumentare, mentre i lavoratori versano sempre ...Stefano, quarantenne di successo, ma deluso e demotivato, lavora come direttore editoriale per una casa editrice e frequenta il bel mondo della narrativa. Ha un'amante giovane, una confidente più ...