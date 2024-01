Europee | Fassino | “Schlein deve decidere da sola Sul premier Meloni…”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Pieroin un’intervista a ‘Il Foglio’ si sofferma sulle prossimee sul possibile duello tra Ellye ilMeloni. Le sue parole. Allesarà un sfida trae Meloni? Al momento non abbiamo certezze visto che nessuna delle due ha sciolto i dubbi. Su questo possibile testa a testa si è soffermato anche Pieroin un’intervista a Il Foglio: “La questione delle candidature non mi appassiona perché si rischia di offuscare il tema centrale di questa tornata elettorale: cosa sarà l’Europa nei prossimi decenni“.intervistato da ‘Il Foglio’ sulle– Ciyrumors.it – © Ansa“In ogni caso toccherà direttamente allase candidarsi o no – ...

Il Pd, il voto, la fisionomia futura del continente. 'Non mi appassiona questa sfida tra Orazi e Curiazi', dice: 'Si rischia così di offuscare il tema centrale di queste elezioni: cosa sarà l'Europa nei prossimi decenni' L'Europa presa come canovaccio per dispute interne non è la 'cup of tea' di ...... oltre che ad aizzare il Mezzogiorno contro i partiti di governo in vista delle elezioni. ... Piero, esponente dei Ds e candidato vicepremier dell'Ulivo, assicurava che la riforma avrebbe ...