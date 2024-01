Estradato dalla Germania il killer della ‘ndrangheta Crivello Fermato a settembre dopo tre anni di latitanza

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) È arrivato in Italia, proveniente da Amburgo, ilValerio Salvatoreessere stato ricercato per tree arrestato a2023.si era rifugiato nell’isola di Sylt, a confine tra lae la Danimarca, dove lavorava, con documenti contraffatti e false generalità, come istruttore di fitness e massaggiatore in un albergo di lusso per sfuggire al carcere a vita. L’uomo, originario di Casale Monferrato in provincia di Alessandria, è ritenuto legato alla cosca diScofano- Martella-La Rosa di Paola ed era ricercato dal novembre 2020, quando si sottrasse all’arresto emesso ...

Il 20 novembre 2020, dopo aver appreso dal suo legale del pronunciamento in via definitiva della Cassazione, Crivello si era allontanato dall'abitazione dei propri genitori a Scorzè (Venezia), dove si ...Legato alla cosca Scofano-Martello-La Rosa di Paola, era fuggito in Germania dopo la condanna all'ergastolo per l'omicidio di Pietro Serpa ...