Estorsione di 15 euro alla sorella | condannata a un anno e due mesi Virginia Sanjust Il figlio | “Gli eredi pensano di strumentalizzare la giustizia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Une duedi carcere per un’da 15ai danni della. È questa la nuova condanna subita dadi Teulada, l’ex annunciatrice Rai daal centro della cronaca per una serie di vicissitudini giudiziarie innescate da alcuni disturbi psichici, a causa dei quali dal 2004 ad oggi è stata sottoposta a decine di TSO e ricoveri in cliniche e comunità di recupero. “È una persona segnata dvita con la quale purtroppo è sempre più complicato entrare in connessione”, aveva raccontato lo scorso ottobre Giancarlo Armati, ildell’ex annunciatrice Rai, da tempo suo amministratore di sostegno, che provvede “a dividere le sue risorse e a dilazionarle giorno per giorno per evitare ...