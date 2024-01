Esquilino – Intervento congiunto di bonifica tra Polizia Locale e Ama

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La mattina del 17 gennaio 2024 pattuglie del I Gruppo Centro della, insieme ad agenti del GSSU (Gruppo Sicurezza Sociale Urbana) hanno coordinato le attività da parte di AMA per lae rimozione di rifiuti, giacigli e masserizie in viale Manzoni, altezza via Principe Eugenio. Una donna di 48 anni è stata identificata e sottoposta ad ordine di allontanamento, secondo quanto previsto dal Regolamento diUrbana. Alle operazioni era presente anche personale della Sala Operativa Sociale. I controlli andranno avanti anche nei prossimi giorni. Così in una nota ladi Roma. (Com/Red/Dire)

