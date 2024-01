Esplode fabbrica di fuochi d' artificio | almeno 18 morti

... e chi va in ufficio o in. Chi riceve il Bürgergeld ha diritto a un alloggio, con ... Uk, uno smart worker su 12 lavora da casa in pigiama Il pigiamae acquisisce le tasche… ...... famiglia, vita e passioni guarda le foto Leggi anche › Il principe William spopola tra i fans, a Singaporela "Willsmania" › Kate Middleton visita unatessile, ...Incidente sul lavoro a Atessa, in provincia di Chieti, oggi 15 gennaio 2024. Un uomo è morto dopo essere stato colpito da un tubo.Brasile – Drammatica esplosione in un condominio nel nordest del Paese: almeno tre persone sono morte e altre 14 sono rimaste ferite. Lo hanno riferito i vigili del fuoco, citati dai media locali, com ...