Esonero Mourinho | il retroscena sull’addio dello Special One

Stavolta paga anche per quella fuga: è statocome con Manchester United e Tottenham. Altrove si dissero "risoluzioni consensuali". Paga in senso emblematico perché la rabbia potrebbe far rima ...José, ormai ex allenatore della Roma , ha scelto di congedarsi un'ultima volta dai tifosi giallorossi con un video pubblicato nel giorno del suo, sul suo profilo Instagram. Si tratta di ...la notizia dell’esonero di Mourinho. Scelta folle, ma indubbiamente coraggiosa. Non concedere al tecnico portoghese la possibilità di riaddrizzare la stagione nelle prossime sette partite (di fronte ...This site uses cookies or other technical trackers and, with your prior consent, also profiling cookies or other tracking tools, shared with our 1380 partners, to show you relevant ads based on your i ...