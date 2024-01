Escort introvabili in tutta la Svizzera durante il World Economic Forum | “Clienti educati ma molto esigenti”

Sempre secondo i giornali svizzeri, la tariffa base per ingaggiare una(o un) nei giorni del meeting si aggira intorno ai 2mila franchi (2100 euro) per 12 ore. Ma si può arrivare a ...Leggi Anche A Davosnei giorni del World economic forum. I servizi prenotati da mesi. 'Clienti molto esigenti' "I miliardari stanno sfruttando la loro immensa ricchezza per ...Nei giorni del prestigioso meeting sarebbe impossibile trovare un'escort in tutta la Svizzera, riferisce la stampa elvetica. Intanto a Davos si tengono tavole rotonde sulla parità di genere ...Stando a quanto riportano alcune testate svizzere, nei giorni in cui si svolge il Forum di Davos, diventa impossibile trovare una o un escort in tutta la Svizzera o quasi. Le piattaforme sono in tilt ...