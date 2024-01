“Esco e lo faccio subito” Grande Fratello | la decisione molto personale di Letizia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Nelle scorse ore alè arrivata una confessioneimportante di. Ne stava parlando con Sergio, quando ha rivelato di essere pronta a fare qualcosa disignificativa quando uscirà dal reality show. Ha un obiettivo ben piantato nella testa e lo vuole realizzare a tutti i costi. Ha una necessità e quindi ha bisogno di farlo per stare bene con se stessa. Durante la sua conversazione alha ammesso di aver vissuto dei periodo tutt’altro che positivi in passato. Ma se n’è resa conto solamente quando ha iniziato l’avventura nel programma di Canale 5: “Io ho capito che non ero felice, se non fossi entrata qui dentro non sarei mai riuscita a fare determinate scelte”. Ma non tutto è stato ancora ...