Eriksson | «Vi svelo il mio rimpianto con la Lazio La malattia…»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sven Goran, ex allenatore della, ha parlato ospite a Le Iene della sua carriera da allenatore e della sua malattia Sven Goran, ex allenatore della, ha parlato ospite a Le Iene della sua carriera da allenatore e della sua malattia. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «Io ho avuto il piacere di allenare il piede sinistro più forte del mondo, Mihajlovic, e il destro, Beckham. L’Italia mi manca. Con laeravamo uno squadrone, mi ricordo tutti. Romanista? Madonna… Io ho allenato la Roma: Falcao, Cerezo, Pruzzo, allenare lì era bello. Mourinho? A me piace, non voglio dare consigli alla Roma, lui non ne ha bisogno. Ora faccio poco, da quasi anno quando ho scoperto della malattia. Non posso più occuparmi di calcio. Ogni due settimane faccio controlli per vedere se il ...