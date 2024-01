Emmy Awards 2024 | Jenna Ortega e i look più belli delle star sul red carpet

Leggi su velvetmag

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) È tempo anche di. The Bear e Succession trionfano alla cerimonia, ma lesul tappeto rosso continuano a suggerire e dettare tendenze, daa Jessica Chastain. Uno dopo l’altro, i reddel mondo dell’intrattenimento non conoscono pause. Prima i Golden Globes, seguiti da Critics’ Choiceper poi arrivare agli, conosciuti soprattutto come i premi della televisione. Giunta alla 75esima edizione, la cerimonia ha premiato soprattutto The Bear e Succession, ma ha coinvolto anche numeroseprima tra tutte le celebrità nostrane del cast di The White Lotus come Sabrina Impacciatore.. ...