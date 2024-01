Emerald Fennell e la sottile linea rossa tra Una donna promettente e Saltburn

Leggi su screenworld

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Era il 2021 quando, nei cinema italiani, esordiva come regista sul grande schermo la giovane attrice britannicacon il film Promising Young Woman (Unada noi). Vincitore del Premio Oscar per la Miglior Sceneggiatura Originale, il lungometraggio è un thriller dai toni della commedia nera, volutamente disturbante e consapevole di esserlo, sicuramente uno dei più sorprendenti degli ultimi anni. Visto il recente successo di Sultburn, cerchiamo di ricostruire il punto di vista di questa autrice emergente ma che sembra già aver convinto molti. Promising Young Woman, il concetto di privilegio Carey Mulligan in una scena del film Promising Young Woman – © Universal PicturesCassie Thomas (Carey Mulligan) è una normale ragazza di trent’anni, lavora in una piccola caffetteria e vive ancora con i ...