Ellen Pompeo con sua figlia Stella Luna agli Emmy | “Che serata!” FOTO

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)non è solita mostrarsi in pubblico con i suoi figli, ma ha fatto un’eccezione per la serata degli. La Meredith di Grey’s Anatomy, infatti, si è presentata sul red carpet con ladi 14 anni.ha pubblicato un video di loro due dirette alla cerimonia, faticando a trattenere l’orgoglio materno.è la più grande dei tre figli che allietano il matrimonio con Chris Ivery. Gli altri sono Sienna May, 9 anni, e Eli Christopher di 6.insieme alla2024 (fonte: Instagram)Bellissime nei loro outfit coordinati sul ...