Egitto-Ghana | Coppa d’Africa | tv in chiaro | probabili formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è una partita valida per la fase a gironi dellae si gioca giovedì alle 21:00: tv in, streaming,. I due risultati più sorprendenti della prima giornata della fase a giorni riguardano entrambi il gruppo B, quello in cui sono state sorteggiate due delle selezioni più blasonate del continente,. L’attaccante egiziano Mohamed (Instagram)Sia i Faraoni che le Black Stars, tuttavia, all’esordio hanno tradito le aspettative: Salah e compagni, vicecampioni in carica, sono riusciti ad evitare solo all’ultimo secondo la sconfitta con il Mozambico grazie ad un rigore dell’attaccante del Liverpool (2-2); clamoroso, invece, quanto accaduto nel match che vedeva protagonisti la ...