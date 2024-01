Ecuador | ucciso il procuratore che indagava su assalto alla tv

In un tragico sviluppo degli eventi in Ecuador , il pubblico ministero Cesar Suarez, incaricato di indagare sull’assalto armato trasmesso in diretta ... (thesocialpost)

Cesar Suarez, pubblico ministero della provincia di Guayas nel sud ovest del', è statoda alcuni sicari nella città portuale di Guayaquil mentre si stava recando in tribunale a bordo di un'auto bianca in Avenida del Bombero. È stato sorpreso da un commando che lo ...Suarez è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco mentre si trovava nella città di Guayaquil E' statoinil procuratore César Suárez, incaricato di indagare sull'assalto armato alla televisione Tc da parte di una banda di narcotrafficanti, trasmesso in diretta la scorsa settimana. Lo ...In Ecuador il pubblico ministero incaricato di indagare sul drammatico assalto armato trasmesso in diretta la scorsa settimana a una stazione televisiva è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un ...È stato ucciso il Pubblico Ministero che indagava sull'assalto ad una delle tv dell'Ecuador: Cesar Suarez ucciso nella città di Guayaquil ...