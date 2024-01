Economia cinese in crescita del 5 | 2% nel 2023 E’ il dato più basso da 30 anni | nel 2024 attesa un’ulteriore frenata

Pechino, 15 gen – (Xinhua) – Alla luce delle cupe prospettive per l’ economia mondiale nel breve termine, la salute dell’ economia cinese si traduce in ... (romadailynews)

Pechino, 04 gen – (Xinhua) – L’apertura della Cina e l’enorme successo dello sviluppo cinese offrono una grande opportunita’ per l’ economia mondiale ... (romadailynews)

L’economia cinese chiude l’anno con una nuova flessione dell’industria. Xi Jinping : “Più resilienti di prima”

Per L’economia cinese il 2023 si chiude come si era aperto: male. In dicembre l’indice Pmi che monitora l’andamento dell’attività manifatturiera, si ... (ilfattoquotidiano)