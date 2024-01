Ecco perché è un grande errore | esonero di Mourinho | la sentenza di Francesco Storace

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) La notizia che ti mette a soqquadro la giornata. Esci per andare al lavoro e la radiolina in macchina ti informa che Joséè stato di nuovo espulso. Stavolta però il cartellino rosso - e definitivo - lo ha sventolato la società romanista, “l'americani novi”. Come al solito.neanche ora lo meritava. La società come un arbitro non ce l'aspettavamo proprio. Invece di ringraziarlo lo hanno messo alla porta, quello che è stato l'ultimo dei romantici sulla panchina di un campionato cinico. Certo, le critiche non sono mancate, la sofferenza dagli spalti è stata enorme, la squadra non girava. Ma non lui,avanti a tutti. Ricordo ancora quando scelse la Roma, un paio di anni e mezzo orsono e la tifoseria impazzì di gioia contagiando la città. Eravamo tristi a quel tempo, ma l'americani novi, Friedkin dopo ...