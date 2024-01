EA SPORTS FC Supercup | la più grande produzione televisiva dell' anno

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Quest'la EAFCsi giocherà in Arabia Saudita, in ossequio alla strategia internazionali di allargamentoa base di fana Serie A, perché nella area del Medio Oriente il 50%a popolazione ha meno di 35 anni e assistiamo a un interesse sempre crescente per il calcio.L’Al-Awwal Park Stadium di Riyadh si appresta ad ospitare lo spettacoloa EAFC, che dal 18 al 22 gennaio 2024 vedrà Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina affrontarsi secondo un nuovo format con 4 club finalisti.Tutte e tre le garea competizione sarrealizzate utilizzando un livello produttivo di assoluta eccellenza e tecnologie di ripresa all’avanguardia.Lega Serie A adotterà, infatti, ...

La SSC Napoli ha reso nota la lista dei convocati azzurri per la partecipazione alla EA Sports FC Supercup . Il Napoli è partito per Riyadh, … ... (forzazzurri)

Dopo il grande successo riscontrato nell'ultimo anno, anche in occasione della Ea Sports Fc Supercup, Socios.com darà ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di aggiudicarsi i palloni dei gol della competizione, un oggetto da collezione unico che racchiude in sé il lavoro, l'...