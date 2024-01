“È una censura” | così la sinistra prova a zittire l' europarlamentare della Lega

Una campagna pubblicitaria di Calvin Klein raffigurante la cantante FKA Twigs è stata censura ta in seguito alla segnalazione di due persone per ... (news.robadadonne)

In queste ore sta facendo discutere una dichiarazione dell’Advertising standard s Authority (ASA). Secondo l’autorità inglese per gli standard della ... (iodonna)

Cucù al posto di Gesù. Polemica in una scuola di Padova per la censura a una canzone natalizia

AGI - Cucù al posto di Gesù. E scoppia la Polemica per quanto accaduto in una scuola elementare del Padovano, la De Amicis di Agna, dove per la ... (agi)