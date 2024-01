E Romagna | Meloni | ' con Accordo sviluppo fondi per priorità e per correre più velocemente' 2

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) (Adnkronos) - 337 milioni di euro verranno destinati alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ha spiegato la premier, "il nostro obiettivo è di lavorare soprattutto in manutenzione e prevenzione e gli interventi si baseranno sulla rilevazione annuale dei fabbisogni delle province, così che si possa lavorare partendo dalla situazione più urgente. Ci sono 95 milioni destinati alla riqualificazione urbana, con particolare attenzione alle aree interne e alle aree montane; ci sono 47 milioni, dei quali 20 sulla nuova programmazione, per l'ampliamento e il potenziamento dell'interporto di Bologna". "C'è questo lavoro importante sul diritto allo studio, sulla formazione, sulla valorizzazione del made in Italy, 14 milioni di euro sull'edilizia universitaria e voglio ricordare i 35 milioni di euro per realizzare a Maranello il Motor valley college, vicino alle officine Ferrari, ...

Cosi' la presidente del Consiglio, Giorgia, intervenendo nella sede della Regione Emilia -per la firma dell'accordo sui 600 milioni di investimenti legati al Fondo sviluppo e coesione ...La premier Giorgiaha sottolineato come dopo l'alluvione, che ha colpito lo scorso anno l'Emilia -, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, 'si fosse presa la responsabilita' di dare ...Giorgia Meloni, attesa a Bologna per la firma del nuovo Accordo sul Fondo sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, che garantisce investimenti per quasi 600 milioni di euro in Emilia-Romagna.”Meloni non ...Sul PNRR e le critiche sui ritardi “qualche volta diciamo volutamente anche polemici” è necessario ricordare “come stanno le cose, la realtà racconta qualcosa di molto diverso: racconta che nonostant ...