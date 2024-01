“È normale che mio figlio di sei mesi gridi n continuazione?”

2024-01-16 09:32:00 Fermi tutti! Atalanta , Ederson sul mercato : ‘Juve? È normale che…’| mercato | Calcio mercato .com ... (justcalcio)

Il centrocampista brasiliano dell’ Atalanta Ederson parla a Sky dopo il successo ottenuto contro il Frosinone per 5-0: "Essere cercato... (calciomercato)

Roma - Belotti : 'Normale che i tifosi ci fischino. Paredes rigorista? Scelta di Mourinho'

La Roma cade in casa del Milan nella 20ª giornata di Serie A. Non c'è José Mourinho, squalificato, in conferenza stampa... (calciomercato)