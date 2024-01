È morto anche Enrico Taffa | l’uomo era nell’auto precipitata nel lago di Como il 2 gennaio

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Non ce l’ha fatta, il 60enne milanese caduto neldia Piona, non lontano dall’abbazia cistercense, mentre si trovavadi famiglia insieme alla moglie e ad un parente. L’incidente era avvenuto nel pomeriggio di martedì 2. La consorte diche guidava il veicolo, Manuela Spargi (56 anni), era morta sul colpo, annegata nell’acqua gelida del Lario. Mentree Carlo Emilio Chies (79 anni) erano stati recuperati in gravissime le condizioni, entrambi in arresto cardio-circolatorio e per questo rianimati prima di esser trasportati in ospedale. Sfortunatamente tutte le cure dei sanitari si sono rivelate vale. Dopo due settimane di agoniasi è spento presso all’ospedale di Circolo e ...