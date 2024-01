Dumfries grosso dubbio di Inter-Lazio | una valutazione per Inzaghi

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Ilforse principale diriguarda la fascia destra nerazzurra. Simonevaluta quelle che sono le condizioni di Denzelin vista della semifinale di Supercoppa Italiana, dopo le ultime settimane in cui non è apparso al massimo della forma.– Denzelo Matteo Darmian? Questo ildi Simonein vista didi venerdì. L’olandese va valutato giorno per giorno: dopo l’infortunio subito nella trasferta a Napoli, non sembra essersi ripreso del tutto. Tanto da tornare titolare solo nella partita vinta dall’per 2-1 contro il Verona, prima di riaccomodarsi in panchina nella trasferta di Monza. Gara ...