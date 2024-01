Dramma della Solitudine a Fossacesia | Trovato Senza Vita 77enne Dopo 10 Giorni

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Chieti - Una storia die tristezza si è consumata a, dove il corpodi Andrea Di Budio, 77 anni, è stato scoperto nella sua abitazione in via Sangro. L'uomo, originarioPuglia ma da tempo residente in paese, è stato vittima di un malore che ha stroncato la suasolitaria. Andrea, una figura mite e taciturna, viveva da solo in un appartamento in affitto al civico 28 di via Sangro. La scoperta del suo decesso ha gettato un'ombra di tristezza sulla comunità locale. Non è escluso che ilabbia avuto luogo già nel giorno in cui avrebbe compiuto 77 anni, il 12 gennaio, poiché il corpo è stato ria distanza di ben 10dalla sua scomparsa. Il Comune si occuperà delle pratiche ...