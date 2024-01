Dove vanno i pensionati italiani a vivere per avere pensioni più ricche e quanto prendono

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) È stato rilasciato l’XI Rapporto di Itinerari previdenziali sugli andamenti finanziari e demografici dellerelative al 2022, documento che ha lo scopo di fornire un quadro sulla situazione deiin Italia e all’estero. Secondo il report, nel corso del 2022 sono stati 371.585 gliresidenti all’estero che hanno ricevuto 406.563 assegni ogni mese dall’Inps, con una media di 438 euro mensili lordi forniti in “regime di totalizzazione internazionale“. La statistica include sia inati all’estero (26,1% del totale, che ricevono mediamente 420 euro lordi di pensione mensile) e sia quelli nati in Italia (73,9% del totale, che ricevono 444 euro lordi mensili). Cifre che, però, si alzano in alcuni Paesi: primo fra essi è Cipro,i 199 ...

... viceversa una maggiore attenzione andrà rivolta alle tecnologie di consumo,la limitata ... Le più sensibili a questi temi risultano le grandi aziende econsiderate alcune specificità proprie ...Sono gli "esperti" : valgono come i critici cheal cinema e " mentre tu stai lì ad ... Cambiano in Africa ,i talenti esplodono. Cambiano nel Medio Oriente , che per ora organizza mondiali ...Oggi 17 gennaio è la “ Giornata mondiale della Pizza ”. Proprio nella ricorrenza di Sant’Antonio Abate protettore dei fornai e dei pizzaioli, si celebra a livello internazionale una delle specialità ...C’è chi li conserva con molta nostalgia e chi invece desidera liberarsene. Ma dove vanno smaltiti i CD e i DVD Come smaltirli correttamente Nell’articolo spiegheremo quale sia il luogo giusto dove ...