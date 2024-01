“Dopo questa vattene” Grande Fratello | Letizia furiosa con Paolo | cosa è successo con “l’altra”

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Alschermaglie d’amore. Protagonisti ovviamentePetris eMasella, che sono l’unica coppia della Casal’allontanamento di Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, che comunque ancora non avevano ancora dato il via a una relazione vera e propria. Maadesso? Già nei giorni scorsi il macellaio si lamentava di certi comportamenti della ‘fidanzata’ e ora la situazione si è invertita. Ma andiamo con ordine. Tutto è iniziato in giardino, mentre la fotografa si allenava sul tapis roulant e lui era in sauna. Quandoè uscito,ha cominciato a inveirgli contro: “Ha due fidanzate qua dentro lui. Non le basta una, due! Perla!”. “Che uomo fortunato che sono, poi sono venuto pure a ...