Dopo il tonno ecco il latte Toninelli si sfoga ancora sui prezzi | “Prendete pure in giro”

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Un video diventato virale, che lo ha riportato al centro della scena pubblica in Italia. Negli scorsi giorni lo sfogo di Danilosul prezzo delha fatto ildei social, ma l'ex ministro ed esponente del Movimento 5 Stelle non arretra: “in, attaccate, travisate le cose che dico…in, attaccatemi, attaccatemi sulo su questi video della spesa, che però agli italiani interessano. Da quando voi giornalisti avete ricominciato a occuparvi di me, ho avuto un'impennata di like su TikTok. Ho superato il milione. Lo sa, no, che su TitTok i like sono come i follower, perché lì a differenza di Facebook o Instagram conta l'engagement?”. Il colloquio con il ...