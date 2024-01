Donna fa arrestare l’ex per aver violato l’ordine restrittivo

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) . L’arresto reso possibile grazie all’articolo 382 bis del Codice Penale I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo (Trapani) hanno arrestato un uomo di 39 anni perdi avvicinamento almoglie. A far scattare le manette è stata l’iniziativa della, quando ha visto l’uomo sotto casa minacciarla. In quel momento, laha avuto la prontezza di fotografaremarito e di allertare le forze del. Al loro arrivo, l’uomo, pregiudicato, era già andato via, ma le immagini scattate dallasono bastate a rendere possibile l’identificazione del reato e il conseguente arresto. A seguito dell’udienza di convalida il 38enne è stato sottoposto agli ...