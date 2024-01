Doc 3 | anticipazioni seconda puntata | Riccardo in crisi

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Doc 3 torna in onda giovedì 18 gennaio 2024 con la(composta da due episodi) in cui vedremo il dottor Fanti ancora alle prese con alcuni ricordi che gli faranno sperare di poter recuperare la memoria. Tuttavia, ad un certo istante, sembrerà arrivare ad un punto morto che gli farà quasi perdere le speranze. Nel frattempo, Giulia gli sarà accanto, ma penserà anche alla sua carriera mentredovrà occuparsi di un caso così difficile che lo manderà in. Doc 3,18 gennaio: Fanti convinto di aver trovato la pista giusta per trovare la memoria Ladi Doc 3 si aprirà con l'episodio intitolato “Perfetta” in cui vedremo il nostro protagonista continuare a scavare nella memoria in cerca di nuovi ricordi. L'uomo, ad un ...