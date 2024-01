Djokovic-Popyrin oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Australian Open 2024

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Novakse la vedrà contro Alexeinel secondo turno degli(cemento outdoor). Dopo il sofferto esordio contro Prizmic, il numero uno al mondo nonché detentore del titolo torna in campo per un impegno sulla carta agevole. Guai però a sottovalutare, beniamino di casa che ha un tennis potenzialmente pericoloso. Nole partirà ampiamente favorito e si appresta a scrivere l’ennesimo record di una strepitosa carriera. Nell’unico precedente,s’impose per 2 set a 0 in quel di Tokyo nel 2019. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 17 gennaio. I due giocatori sono pianificati come quarto e ultimo incontro sulla Rod ...

Dura invece per Arnaldi con de Minaur e per Cobolli con Kotov. Rimettiamo bandiere russe e bielorusse a Medvedev, Rublev e Sabalenka: quale "test" per unmezzo e mezzo Donne: 9 teste di serie e 5 "ova"k.o. Era la prima volta che all'AO si cominciava a giocare di domenica e che il primo turno si dipanava in 3 ...LE ALTRE SFIDE In campo maschile Novaktorna in campo dopo le 4 ore contro Prizmic per affrontare quell'Alexeyche ben ricordiamo dalla Coppa Davis di Malaga. Tsitsipas deve stare ...Jannik Sinner, il 22enne altoatesino numero 4 al mondo, ha fatto un passo avanti negli Australian Open di tennis, accedendo al terzo turno. Ha battuto con un netto 6-2 6-2 6-2 il 23enne nederlandese J ...Il programma completo di oggi agli Australian Open e i risultati degli italiani. Jannik Sinner affronterà nella notte Jesper de Jong dalle ore 2. In campo anche Musetti, Cobolli e Arnaldi, che sul ...