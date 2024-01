Djokovic perde la testa con un tifoso | ' Vieni a dirmelo in faccia'

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue non senza fatica, e polemiche , l'avventura diall' Australian Open. Il tennista serbo n.1 al mondo, ha battuto in quattro set l'australiano Alexei Popyrin (...

Pubblicato il 19 Dicembre, 2023 Per Djokovic sta per volgere al termine un anno fantastico. Il campione serbo, alla veneranda età di 36 anni, si è ... (dayitalianews)

Il serbo ha rilasciato una lunga intervista in cui ha raccontato di come lo spagnolo lo mettesse in difficoltà dal punto di vista psicologico a ... (notizie)

MELBOURNE (AUSTRALIA) - Prosegue non senza fatica, e polemiche , l'avventura diall' Australian Open. Il tennista serbo n.1 al mondo, ha battuto in quattro set l'australiano Alexei Popyrin (6 - 3, 4 - 6, 7 - 6 (4), 6 - 3) ma durante la sfida, durata oltre tre ore, ha ......record Novak, campione in carica e a caccia del suo 11° titolo all'Happy Slam dopo quelli conquistati nel 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020, 2021 e - appunto - 2023, nona ...Ha avuto bisogno di quattro set Novak Djokovic, per battere la resistenza dell'australiano Alexei Popyrin, nel secondo turno dell'Australian Open. Risultato dell'incontro 6-3, 4-6, 7-6(7/4), 6-3.Nole perde un set ma porta a casa l'incontro contro Popyrin, anche il greco Tsitsipas conquista il terzo turno battendo Jordan Thompson ...