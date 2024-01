Djokovic litiga con uno spettatore agli Australian Open | la scenata e cosa gli ha detto

Leggi su oasport

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Novakha sudato più del previsto per avere la meglio contro Alexey Popyrin al secondo turno degli2024. Il fuoriclasse serbo, che già non aveva brillato al debutto contro il qualificato croato Prizmic (superato per 3-1), ha faticato a ingranare contro l’o: ha perso il secondo set e nella terza frazione è stato trascinato al tie-break, prima di riuscire a prendere il largo contro il padrone di casa. Il numero 1 al mondo ha regolato il numero 43 del ranking ATP con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-6(4), 6-3 e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne, dove al terzo turno incrocerà l’argentina Etcheverry. Novakè comunque parso particolarmente nervoso e ben lontano dalla forma dei giorni migliori, figlia anche di un ...