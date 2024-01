Djokovic al terzo turno dell’Australian Open | Popyrin battuto in 4 set

...battuto anche Pavel Kotov per approdare ad un insperatoturno, dove affronterà Alex De Minaur . E non certo da spettatore. La mattinata italiana si è poi conclusa con il match di Novak...Novakalturno dell'Australian Open 2024. Il 36enne serbo, numero 1 del mondo e detentore del titolo, nel secondo turno soffre ma batte il 24enne australiano Alexey Popyrin, numero 43 del ...Sinner si qualifica così in scioltezza al terzo turno per la nona volta negli ultimi 10 Slam ... Sempre tra gli uomini, continua a soffrire Novak Djokovic: il fuoriclasse serbo, numero 1 del torneo e ...Tanta fatica per il numero 1 del mondo così come per il finalista uscente Stefanos Tsitspas: arriva qualche sorpresa ...