Disturbi alimentari | Schillaci sui mancati finanziamenti | ' Fondo straordinario da 10 milioni'

Leggi Anche Movimento Lilla in piazza: 'I disturbi alimentari siano riconosciuti come malattie a se stanti' 'Resta fermo - ha spiegato - che con ... (247.libero)

Dieci milioni per rifinanziare il Fondo contro i. È la somma annunciata dal ministro della Salute Orazio Schillaci ...... "Ho deciso, con un emendamento al decreto Milleproroghe, di mettere a disposizione del Fondo contro iun fondo pari a 10 milioni di euro per il 2024". Il fondo, con una dotazione ...ROMA (ITALPRESS) – “Al fine di garantire ai pazienti” con disturbi alimentari “un’appropriata presa in carico da parte delle strutture regionali, ho deciso – con un emendamento che sarà proposto in ...Il suo scritto ha fatto incetta di like e condivisioni che dimostrano ancora una volta quanto il tema dei disturbi alimentari sia particolarmente sentito specialmente nel target di pubblico ...