Disturbi alimentari | Schillaci | “Stanziati dieci milioni in più” FdI | smentite le illazioni della sinistra

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) “Ho deciso, con un emendamento che sarà proposto in conversione al decreto Milleproroghe, di mettere a disposizione del Fondo straordinario contro iun fondo pari a 10di euro per il 2024, pur in assenzacompleta rendicontazione da parte delle Regioni”. Lo ha annunciato il ministroSalute Orazio, rispondendo a un’interrogazione durante il Question time alla Camera. Parole che mettono fine alle preoccupazioni delle associazioni di pazienti e famiglie sul mancato rifinanziamento del Fondo nell’ultima legge di Bilancio.: nel 2024 10in più “Resta fermo – ha precisato– che con l’entrata in vigore del nuovo ...

Leggi anche 'stanno diventando incurabili per scelta politica', lo sfogo, Fialdini: "E' un'emergenza, i ragazzi vanno aiutati a parlarne"ROMA " "Al fine di garantire ai pazienti" con"un'appropriata presa in carico da parte delle strutture regionali, ho deciso " con un emendamento che sarà proposto in conversione al cosiddetto decreto Milleproroghe " di mettere ...(Agenzia Vista) Roma, 17 gennaio 2024 "Ho deciso con un emendamento al decreto Milleproroghe di mettere a disposizione del Fondo straordinario, pur in assenza della completa rendicontazione da parte ...Roma, 17 gen (Adnkronos) - "Il gioco che sta facendo il governo sul fondo per combattere i disturbi del comportamento alimentare è davvero vergognoso. Oggi durante il Question time in Parlamento ...