Disturbi alimentari | il ministro sui mancati finanziamenti | “Fondo straordinario da 10 milioni”

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Dieci milioni di euro per rifinanziare il Fondo contro i disturbi alimentari. È la somma annunciata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci dopo le tante polemiche e voci critiche contro la decisione del governo di azzerare i fondi. I numeri dei disturbi alimentari: Addirittura nei giorni scorsi era partita una raccolta fondi che andasse in qualche modo a compensare la mancanza di sostegno da parte dello Stato contro questa pandemia, che coinvolge oggi oltre 3 milioni e 600mila persone in Italia (il 90% di sesso femminile), un numero sottostimato per la difficoltà di riconoscere le reali condizioni di salute dei pazienti che spesso non si rendono nemmeno conto di esserlo.

, dopo il taglio di 25 milioni, Fondo speciale di 10. Buone nuove "Accogliamo la notizia con piacere", commenta Aurora Caporossi, fondatrice di Animenta. "Ma viene dopo la ...Risorse per 10 milioni di euro per il 2024 da destinare alla cura deiche solo in Italia colpiscono circa 3 milioni di persone. Dopo giorni di polemiche per i tagli al Fondo per il contrasto deidella nutrizione e dell'alimentazione, il ...«Accogliamo la notizia con piacere», commenta Aurora Caporossi, fondatrice di Animenta. «Ma viene dopo la mobilitazione di 28 piazze italiane». Associazioni, studenti e studentesse si sono dati appunt ...“Siamo soddisfatti che il governo abbia trovato le risorse per rifinanziare il fondo per i disturbi alimentari e che l’intenzione sia quella di garantire per il futuro una copertura finanziaria in mod ...