Dino Risi | chi è il padre di Marco Risi | “Ha avuto tante donne | ma amava mia madre”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)è uno dei registi e sceneggiatori italiani più conosciuti, nonché uno dei massimi esponenti della comicità all’italiana soprattutto negli anni ’60. Nato a Milano il 23 dicembre 1916, si distacca nettamente dall’ideale di percorso professionale che aveva in mente la, che lo voleva psichiatra, e si avvicina sin da subito al mondo del grande schermo. La sua carriera cinematografica ha inizio come aiuto regista per Mario Soldati e Alberto Lattuada, per poi intraprendere da sé questa strada e raggiungere il grande successo alla direzione di Pane, amore e… del 1955. Nel 1959, inoltre, diresse la cinica satira di costume Il vedovo con Alberto Sordi e Franca Valeri. Ma furono soprattutto gli anni ’60 a consacrarecome uno dei massimi registi del ...