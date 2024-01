Dichiarato morto | l’ambulanza che lo porta al suo paesino d’origine prende una buca e lui resuscita

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Lo dichiaranoma mentre lo trasno in ambulanza al paeseper il funerale, il mezzoune l’uomo. Come scrive ironicamente la giornalista Sneha Swaminathan sul sito all news Wion, “l’India è spesso criticata per le cattive condizioni delle strade e per le numerose buche che causano disagi e talvoltano ad incidenti”. Tuttavia, è stata proprio una, tra le tante presenti sulle strade indiane, a diventare la salvezza per l’ottantenne Darshan Singh Brar. L’uomo originario dello stato indiano di Haryana era stato inizialmentedai medici di Patiala. Il corpo “senza vita” di Brar era in viaggio su un’ambulanza verso la sua città natale vicino a Karnal per i ...