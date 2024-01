Detenzione di droga ai fini di spaccio | due uomini arrestati nel parcheggio dell’Oriocenter

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Orio al Serio. Un 35enne pregiudicato ed un 33enne incensurato, entrambi di nazionalità marocchina, sono stativenerdì 12 gennaio dai Carabinieri della Sezione Operativa, con l’ausilio del Nucleo Cinofili di Orio al Serio, peraididi sostanze stupefacenti all’interno del. I militari hanno notato i due soggetti compiere dei movimenti sospetti nei pressi di un’autovettura che avevano lasciato nei parcheggi del Centro commerciale. Così hanno deciso di fermarli per un controllo, nel corso del quale era palpabile lo stato d’agitazione dei due. Uno è stato trovato in possesso di 1.035 euro in contanti, l’altro di 475 euro, sempre in contanti. Somme che hanno destato ulteriori sospetti nei Carabinieri. L’apprensione dei due ...

Al termine dell'attività il 20enne è stato dichiarato in stato di arresto per il reato diillegale di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e su disposizione del Pubblico Ministero di ...L'uomo è finito in manette, arrestato perdia fini di spaccio, porto abusivo di coltello e violazione del divieto di avvicinamento all'ex coniuge. E' ora in carcere, in attesa di ...I militari notando due uomini compiere dei movimenti sospetti nei pressi di un’auto parcheggiata nel centro commerciale Oriocenter, li hanno fermati per un controllo. I due sono parsi subito molto ...55enne sottoposto al divieto di avvicinamento alla ex vessata vìola misura. Arrestato mentre si nasconde sotto casa della vittima. Nel ...