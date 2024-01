Deloitte | Mons Fisichella | “Nuova sede grande ricchezza per Roma e non solo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) L’arcivescovo all’inaugurazione in via Vittorio Veneto, ‘dipendenti giovani speranza per futuro della città e del Paese’. “Dal punto di vista imprenditoriale è unaper la città die non. Sapere anche che i dipendenti diche prendono posto in questa, sono una generazione di giovani lascia ben sperare