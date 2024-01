Deloitte assume a Roma | mille i posti disponibili

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Deliotte ha aperto in via Veneto il suo quartier generale e si propone di arruolare personale per irrobustire la sede capitolina che avrà vari compiti, tra gli altri dovrà occuparsi di Pnrr, sostenibilità, Intelligenza artificiale, transizione digitale, il Giubileo 2025 e di altri grandi eventi programmati. In via Veneto la struttura che accoglie la sede capitolina di Deliotte La struttura che la ospita e accanto a Palazzo Piacentini, sede del ministero delle Imprese e del made in Italy e si tratta di una struttura di ben 16mila metri quadrati che si ritiene possa ospitare fino a 2.600 persone chiamate a operare per la società di consulenza. Il progetto dire altreunità nel giro di tre anni Ma sembra che proprio per l’importanza dei progetti che è chiamato a portare avanti il network sembra pronto ad accogliere nei prossimi tre anni, altri ...