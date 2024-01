Del Genio stronca le voci sui difensori | “I nomi circolati non sono superiori ai titolari”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Delcritico sulledi mercato per la difesa del Napoli: “Inonmigliori dei 4 centrali attuali”. Il giornalista Paolo Del, voce storica di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto criticando ledi mercato riguardanti il reparto difensivo del Napoli. Secondo Del, iin queste settimane non sarebberoai centrali già presenti in rosa. Delha spiegato che numericamente la difesa del Napoli è a posto così, con 4 elementi di valore. Quello che eventualmente servirebbe sarebbe un centrale più forte deiattuali, ma i profili accostati al club azzurro non rientrerebbero in questa ...