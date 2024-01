Debutto con gaffe per il nuovo Inps al Senato

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Comincia con unal’era di Gabriele Fava all’. Ieri l’avvocato, designato dal governo Meloni alla presidenza dell’Istituto di previdenza dopo la cacciata di Pasquale Tridico e il successivo commissariamento, si è presentato in audizione davanti airi della commissione Affari sociali (oggi pomeriggio è previsto il bis in XI commissione a Montecitorio). Ilcorsoinizia con unaUn’ora e poco più in cui, fra le altre cose, Fava ha manifestato l’intenzione di trasformare l’in un “hub” del welfare, “una struttura che si ponga come interfaccia con i cittadini in tutte le prestazioni sociali e previdenziali, anche grazie alle opportunità del digitale”. Fin qui tutto bene. Ma quando il presidente in pectore ha parlato di politiche attive è ...