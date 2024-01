Deadpool 3 | tanti cameo tra le possibili info sul film!

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Sono trapelate online delle nuovesu3 tra cuidei mue molta fedeltà ai fumetti Marvel! Secondo queste indiscrezioni, questo sarà il film più fumettistico di sempre Uno dei film più attesi del 2024, che sarà anche l’unico film dell’MCU di quest’anno (abbiamo scritto un articolo con tutti i film e serie tv sui supereroi nel 2024) è3. Non tanto per il personaggio in sé, quanto per il fatto che tornerà Hugh Jackman (dai un’occhiata alla sua filmografia) nei panni di Wolverine. Ma non solo tornerà nei panni di Wolverine, ma il personaggio nel film avrà anche l’iconico costume giallo dei fumetti degli X-Men. Sembra anche che3 sarà fondamentale per il futuro della Saga del Multiverso, mostrando ...

Secondo le ultime indiscrezioni, in Deadpool 3 ci saranno molti cameo: ecco tutte le possibili informazioni sul terzo film di Deadpool.Hugh Jackman sta seguendo un severissimo regime dietetico per trasformarsi nuovamente in Wolverine. L'attore australiano ha postato diverse foto raffiguranti del cibo sul suo account Instagram, ...