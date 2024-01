De Rossi un 'predestinato' alla Pirlo | la Roma è scarsa e i Friedkin perfidi | nessuno mai come Mourinho

Non faccio per vantarmi, ma come sarebbe andata a finire tra la Roma e Mourinho , ai lettori di Calciomercato.com, io l'avevo detto nella... (calciomercato)

...di Jimbo Tamberi Gianmarco Tamberi è sembrato per troppi anni una via di mezzo tra un... Dopo la fine dell'era, molti temevano che il dominio iberico sulla categoria sarebbe ...Il commento entusiasta di Valentinosul proprio account Twitter. Emblematici l'abbraccio e i ... Una ventata di ottimismo giustificata dall'ottima rimonta in gara sulPedro Acosta , ...Non faccio per vantarmi, ma come sarebbe andata a finire tra la Roma e Mourinho, ai lettori di Calciomercato.com, io l`avevo detto nella Sveglia di lunedì scorso.Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...