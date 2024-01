De Rossi - Roma | Spalletti alla Gazzetta dello Sport | Viva questa esperienza con gioia

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) 'con' 'Mi sono sentito felice tutte le volte che ho allenato uno come lui - aggiunge il ct' - . A volte non c'era bisogno che emergesse con la ...

Non faccio per vantarmi, ma come sarebbe andata a finire tra la Roma e Mourinho , ai lettori di Calciomercato.com, io l'avevo detto nella... (calciomercato)

TRIGORIA - È iniziata la nuova era in casa Roma firmata Daniele De Rossi . Ieri una giornata frenetica e storica, tutta consumata in poche ore. ... (247.libero)

Al suo posto è stato assunto Daniele De, ex centrocampista e capitano della. Mourinho era arrivato nell'estate del 2021, pochi mesi dopo essere stato esonerato dalla squadra inglese del ...DEALLA, TUTTE LE NEWS DI GIORNATA GLI EX COMPAGNI Sono 4 i giocatori (più Paredes negli anni passati) che facevano parte della rosa dellaquel 26 maggio 2019 che segnò l'addio (da ...Il 16 gennaio 2024 entra a pieno titolo nella storia della Roma come l’ultimo giorno dell’era targata José Mourinho e il nuovo primo giorno di Daniele De Rossi a Trigoria, nei panni, questa volta, di ...Finisce l’avventura alla Roma per José Mourinho e comincia quella di Daniele de Rossi a cui la società ha affidato la squadra. Che l’era dello Special One fosse al capolinea si era capito dagli ultimi ...