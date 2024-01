De Rossi | «Non ho bisogno di paracadute ma solo di questa grandissima opportunità»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Daniele De, ha rilasciato la sua prima intervista da allenatore dell’AS Roma ai canali del club giallorosso Prime sensazioni? «Stupore, perché faccio fatica a riconoscere posti che ho visto per 18 anni tutti i giorni…Emoizione nel rivedere luoghi e alle persone che hanno condiviso con me una parte della mia vita bellissima. Consapevolezza che c’è un lavoro importante da fare, quindi non possiamo guardarci tanto intorno per vedere come è cambiata la situazione» La telefonata della proprietà «Eccitazione, stupore, agitazione, non sono caduto dalle nuvole, sapevo che poteva succedere qualcosa. Ti rendi subito disponibile per parlarci per fare un discorso che poi è stato di 10 minuti» Ha accettato un contratto di soli sei mesi, senza un«Sono straconvinto che né io, né la squadra abbiamodi paracaduti. È una ...