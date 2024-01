De Rossi alla Roma | le reazioni di Buffon e Spalletti

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 17 gennaio 2024) Daniele Deè in campo per iniziare la nuova avventura sulla panchina dellae l’esordio contro l’Hellas Verona si preannuncia particolare sotto l’aspetto emotivo e tecnico. La notizia del ribaltone in casa giallorosso è stato commentato anche da Gigi. “In un momento simile, per lanon poteva esserci una persona più indicata di Daniele. Una mossa intelligente. E’ un’avventura bellissima, affascinante, magari un po’ rischiosa, come quelle che piacevano a me. Io ho quasi sempre fatto scelte di cuore, pancia e coraggio. Mi piaceva mettermiprova e lo stesso vale per Daniele. Non mi sembra un salto nel buio né per lané per lui”. Sono le dichiarazioni dell’ex portiere dJuventus a ‘ La Gazzetta dello Sport’. “Quando conosci bene il ...