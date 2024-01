De La Fuente | «Non semplice contro l’Inter Vogliamo andare avanti!»

(Di mercoledì 17 gennaio 2024)Women attende in casa la Fiorentina, dopo averla già sfidata in campionato, per la prima sfida dei quarti di finale di Coppa Italia. Il mister delle viola, Sebastian De La, esprime le proprie sensazioni sul match. PREPARATE – Fiorentina-Inter Women di campionato, andata in scena lo scorso dicembre, ha sorriso alla squadra di Sebastian De La. Nonostante questo il mister è sicuro che la sfida di Coppa Italiale ragazze di Rita Guarino si rivelerà complicata. Così il tecnico della squadra viola ai canali del proprio club: «Sarà una partita diversa. Abbiamo preparato questa sfida in pochi giorni, forze ed energie erano sul Napoli e adesso sono sulavanti in questa competizione, abbiamo le idee chiare e speriamo di ...

