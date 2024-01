De Ketelaere all'Atalanta | cosa filtra sul riscatto e quanto può incassare il Milan

Ecco, di seguito, l'analisi dell'avversario di 'acmilan.com' relativo al match Milan-Atalanta , valido per i quarti di finale di Coppa Italia (pianetamilan)

Le parole del trequartista belga dell’Atalanta De Ketelaere dopo la vittoria dei nerazzurri in Coppa Italia contro il Milan Ai microfoni di ... (calcionews24)

... Ederson il raddoppio, Deil tris, quasi una fotocopia della partita tra Monza e ... accorciare nuovamente sull'Inter, e vendicare il clamoroso ko subito'andata dai neroverdi (4 - 2). ...... Ederson, De Roon, De, Djimsiti, Bakker, Zortea, Ruggeri, Kolasinac, Adopo, Scalvini, Miranchuk, Zappacosta, Scamacca. In molte Leghe El Bilal Touré è svincolato. Cosa fare con lui'asta ...Chiamiamole coincidenze Ma è alquanto incredibile come alcuni eventi relativi all'Atalanta si ripetano con qualche stagione di distanza ...La nuova vita di De Ketelaere all'Atalanta: prestazioni in crescita e un probabile riscatto che interessa il Milan.